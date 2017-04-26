قال وزير الخارجية عادل الجبير، إن الأدلة واضحة على التطهير العرقي الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في سوريا.
وشدد الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجيه لافروف، اليوم الأربعاء في موسكو، على أن المملكة تؤيد إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي على خان شيخون، مرتئياً أنه يتوجب على النظام السوري دفع ثمن هذا الهجوم.
وأكد الجبير رفض المملكة للتدخلات الإيرانية المتواصلة في دول المنطقة، مشيراً إلى أن حزب الله يقوم بأعمال إرهابية في المنطقة خدمة للنظام الإيراني.
وجدد الجبير تأكيد المملكة على ضرورة رحيل الأسد إما بالخيار السياسي أو العسكري، إذ إنها لا تعتقد بوجود مستقبل له في سوريا.وفق “أخبار 24”.
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