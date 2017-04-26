نفذت وزارة الداخلية اليوم “الأربعاء” بمنطقة تبوك حكم القتل تعزيراً بحق وافد أردني، بعدما أدين بتهريب حبوب الإمفيتامين المحظورة.
وأوضحت الوزارة أن الأردني إبراهيم محمد ناصر البوشي قبض عليه أثناء تهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه، وأحيل إلى المحكمة، التي أصدرت بحقه حكماً بالقتل تعزيراً.
وأيّد الحكم كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، ثم صدر أمر سام بتنفيذ ما صدر بحقه شرعا، فنفذ حكم القتل تعزيرا في المدان المذكور اليوم الخميس، وذلك بمنطقة تبوك.وفق “أخبار 24”.
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