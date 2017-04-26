روى مواطن ملابسات واقعة تبديل مولوده الذكر بأنثى بالخطأ بأحد المستشفيات الخاصة بجازان، التي أُعفي على أثرها مدير شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة المنطقة، إضافة إلى تغريم المستشفى 100 ألف ريال.
وقال المواطن محمد ضيف الله حمدي، إن زوجته دخلت في الثالث من جمادى الأولى الماضي أحد المستشفيات الخاصة بجازان للولادة، ورزقت بمولود ذكر، تم إدخاله قسم الحضانة لوضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، وعندما قرر نقل زوجته والمولود للمنزل، فوجئ بالمستشفى تسلمه مولودة أنثى دون أن ينتبه لذلك.
وأضاف أنه بعدما وصل المنزل، فوجئ باتصال من المستشفى يطلبون منه إحضار المولود لتطعيمه، وعندما رفض طلبوا منه التأكد من سوار الولادة الموجود بساق الطفل، ليفاجأ بأن المدون باسم امرأة غير زوجته، وأن المولود أنثى وليس ذكراً.
وأشار إلى أنه أبلغ وزارة الصحة بالمشكلة ووثقها في مقطع الفيديو، لافتاً إلى أن المشكلة مر عليها شهران دون أي حل، حتى صدور قرار مدير صحة جازان بمعاقبة المستشفى ومدير شؤون القطاع الصحي؛ لعدم تجاوبه شكوى المواطن حول تبديل مولوده.وفق “أخبار 24”.
وطالب المواطن بتمكينه من التواصل مع ذوي الطفلة كونها أخت لابنه في الرضاعة.
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