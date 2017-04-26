كشف الإعلامي وليد الفراج أن اتحاد الكرة سيعلن عن قرار حاسم في قضية اللاعب عوض خميس خلال الساعات القادمة من هذا اليوم (الأربعاء)، مشيراً إلى وجود احتمالات بإيقاف القرار.
وكتب الفراج في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر”: “باقي من الزمن 20 ساعة على صدور قرار اتحاد كرة القدم في قضية عوض خميس، ردود الفعل خلال الساعات المقبلة هى نتيجة تسريبات لأجل إيقاف القرار”.
وأضاف “قضية عوض خميس كشفت تأثير الميول على بعض العاملين في اتحاد كرة القدم، سيصدر قرار قوي على المتضرر التوجه إلى المحكمة الرياضية”، وتابع “لا يستطيع أي ناد التقاضي مع طرف سعودي إلا عبر مركز التحكيم الرياضي، ولا يستطيع التوجه إلى الفيفا أو كاس بعد توقيع الأندية على إنشاء المحكمة”.
يذكر أن قضية عوض خميس أثيرت بعد توقيع اللاعب عقداً لانتقاله من نادي النصر إلى نادي الهلال لمدة 3 سنوات، قبل أن يخرج بشكل مفاجئ ويعلن تجديده للنصر لمدة 3 سنوات.وفق “أخبار 24”.
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