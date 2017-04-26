أكد وكيل اللاعبين، ذيب الدحيم، أن بيان نادي النصر أصاب الكثيرين بالجنون، بسبب قوته والمطالبة من خلاله بالتصعيد إلى الجهات العليا، بعد خروج مدير إدارة الاحتراف السابق طارق التويجري عبر قناة روتانا خليجية للحديث عن قضية اللاعب عوض خميس التي لا تزال منظورة من جانب اتحاد الكرة السعودي.
وقال الدحيم من خلال حسابه الشخصي على موقع تويتر: “هناك من يهرطق بمقولة بيان النصر يناقض نفسه كيف يُعيب على التويجري التحدث بقضية منظورة والبيان يتحدث عن ذات القضية المنظورة !”.
وأضاف: “البيان للرد على حديث المسؤول عن الاحتراف السابق والمسؤول عن الاستماع في القضية! لكن يبدو لي قوة البيان والمطالبة بالتصعيد أصابهم بالجنون”.
وكانت إدارة النصر قد أكدت أن حديث التويجري امتليء بالمغالطات والمخالفات، وأن خروجه الإعلامي يتنافى مع المهنية، واصفة موقف التويجري بأنه تصرف لا مسؤول، وأضافت: “كيف سمح التويجري لنفسه بالحديث عن قضية منظورة كان يجدر به حفظ أسرار عمله حتى وإن استقال؟!”.وفق “النادى”.
وطالبت إدارة النصر في نهاية البيان المسؤولية بفتح تحقيق فيما حدث، وضرورة معاملة كافة الأندية السعودية بالمساواة حتى يتم القضاء على جزء كبير من عوامل الاحتقان والتعصب في الشارع الرياضي السعودي.
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