أكد نائب رئيس النادي الأهلي السابق، عبدالله البترجي، أن عشق الجماهير للكيان الأهلاوي يجعلهم يريدون رؤيته في المقدمة بشكل دائم، مشددا على ثقته في أن الرمز الأهلاوي الأمير خالد بن عبدالله سيصغي إلى نداءات جماهير الأهلي، وسيكون هناك تصحيح للمسار في الفترة المقبلة.
وقال البترجي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “عشقنا الجنوني سبب كافٍ لكي نصرخ بأعلى صوت: نريد الأهلي دوما الأول ولا شك أن النداء سيجد أذنا صاغية وقلبا اعتاد العطاء من عاشق الأهلي ومعشوقه”، واضعا مع تغريدته صورة الأمير خالد بن عبدالله.
وكان الأهلي قد خسر بالأمس في بطولة دوري أبطال آسيا أمام بونيودكور الأوزبكي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات، وضاعت آمال الفريق في بطولة دوري جميل بعد أن حسمها الهلال، وتعتبر بطولة كأس الملك هي الأمل الأخير أمام جروس لإنقاذ الموسم الحالي بالحصول على بطولة.وفق “النادى”.
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