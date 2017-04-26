أوضح مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال، أن الوزارة تدرس إنشاء 3 ضواحٍ بكل من الرياض ومكة المكرمة والأحساء لحل أزمة السكن بهذه المناطق.
وأشار الأمير سعود، وفقاً لـ”الجزيرة”، إلى أن عدد المسجلين في قوائم الانتظار في الوزارة وصندوق التنمية العقاري يقدر بـ1.2 مليون مواطن، وأن عدم التوسع في إنشاء الضواحي يعود للتكلفة المرتفعة للخدمات المطلوبة كالكهرباء والماء.
وأضاف أن الصندوق الذي يجري تحويله حالياً إلى مؤسسة تمويلية ستعمل على إنهاء قوائم الانتظار بين 5 إلى 7 سنوات مقبلة، وأن الهدف الاستراتيجي للوزارة هو رفع نسبة تملك المواطنين للسكن من 47% إلى 52%.
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