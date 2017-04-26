قال المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، إنه من الضروري ربط تجديد استمارة المركبة بالتأمين بحيث تُجدد بشكل سنوي مع تجديد التأمين.
وأضاف العيسى وفقاً لصحيفة “الرياض”، أن اختلاف فترة تجديد الاستمارة والتأمين يزيد من خسائر شركات التأمين ويتسبب في رفع سعر التأمين.
يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه مواطنون بعكس ذلك، حيث يطالبون بربط تجديد التأمين باستمارة المركبة، ليُجدد كل ثلاث سنوات وليس كل عام، خاصة أن كثيراً منهم تكون سجلاتهم خالية من الحوادث.
وكانت مؤسسة النقد قد ألزمت شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد.
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