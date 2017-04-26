اتفق عروسان على مبادرة جميلة وقررا عدم إقامة حفل زفاف كبير والتبرع بتكاليفه لأسر الأيتام، وذلك بتشجيع من والد العروس وموافقة والد العريس وأهله، كما أرسلت عائلته دعوة الحضور للحفل نوهت فيها إلى صرف تكاليف الزواج صدقة للأيتام عن الزوجين.
وأوضح العريس ويدعى سلطان الهذلول في مداخلة هاتفية مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، أن الفكرة أتت من والد زوجته الذي شجعه عليها، متمنياً أن تكون بداية توفيق لحياة سعيدة مع زوجته، مبيناً أنه سيقيم حفل زفاف ولكن بشكل مبسط.
وأضاف الهذلول أنه كان من الممكن أن يقيم حفل زفاف ضخم يستمتع به ولكنها ستكون ليلة ذات تكاليف باهظة وستمر، مشيراً إلى التعقيد والتكلف الزائد في حفلات الزفاف ما يعيق الكثير من الشباب عن الزواج، مؤكداً أن والده وأهله وإخوته لم يبدوا أي اعتراض على الفكرة بل أيدوه ودعوا له ولزوجته بالخير والتوفيق.وفق “أخبار 24”.
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