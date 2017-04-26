توقع مختص في مجال المناخ تأثر أجزاء واسعة من المملكة بحالة جوية غير مستقرة، تبدأ غداً الخميس وتمتد لفترة، تمتاز بالبرودة وهطول الأمطار، نتيجة لنشاط التيار النفاث البارد العلوي القادم من الشمال والتقائه بالكتلة المدارية الرطبة.
وتوقع محلل المناخ تركي الجمعان، وفقاً لـ”سبق”، أن تتأثر بهذه الحالة الجوية المرتفعات الجنوبية خاصة الباحة، ومناطق جازان وعسير ومكة المكرمة والرياض، والقصيم وحائل والحدود الشمالية، مشيراً إلى أن الحدود الشمالية وبعض مناطق الجوف وشمال وشرق منطقة تبوك هي الأكثر تأثراً بهذه الأحوال الجوية.
وأضاف الجمعان، أن الحالة الجوية المذكورة والأمطار تتفاوت بين غزيرة على المرتفعات ومتوسطة على المناطق الأخرى، وسيصحب هطول الأمطار تساقط حبات من البرد.
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