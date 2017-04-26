تعتزم إدارة مرور الرياض إقامة مزاد علني الأسبوع القادم لبيع مجموعة من المركبات والدراجات النارية الموجودة في مواقف الحجز بوادي لبن غرب مدينة الرياض.
أعلن ذلك رئيس معارض السيارات بالشفاء يوسف المالكي عبر خطاب موجه لأصحاب معارض السيارات وأصحاب السكراب والمواطنين والمقيمين، موضحا أن مرور الرياض سيقيم مزادا علنيا على مجموعة من المركبات والدراجات النارية الأحد القادم الموافق 4 شعبان بعد صلاة العصر، وذلك في مقر الحجز بوادي لبن غرب مدينة الرياض .
ودعا الراغبين في الشراء للحضور لدى لجنة المزاد الأحد القادم، مصطحبين معهم وثائقهم الرسمية، مؤكدا على أن سداد قيمة المركبة سيكون نقدا.وفق “أخبار 24”.
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