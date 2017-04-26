وافق القضاء البريطاني على إطلاق سراح المبتعث السعودي شادي باداوود مقابل دفع كفالة مالية، مع التحفظ على جواز سفره لضمان عدم مغادرته بريطانيا، وذلك لمتابعة جلسات قضية اتهامه بالاعتداء على زوجته الأولى و”اغتصابها”.
ونشر شادي مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر” بعد إطلاق سراحه، أكد فيه أنه بخير وبمعنويات عالية، مقدماً شكره للسفارة السعودية في لندن على وقوفها معه في مشكلته ولكل شخص دعا له، مشدداً على أنه لا يشعر بالإحباط أو فقدان الأمل، وسيكمل مشواره في رسالة الدكتوراه.
يذكر أن شادي متزوج من 3 سيدات (سعوديتان وثالثة من جنسبة عربية وله منها 3 أولاد)، وتم احتجازه يوم 25 مارس الماضي بسبب بلاغ من زوجته العربية تتهمه فيه بالاعتداء عليها ومحاولة “اغتصابها” وتهديدها بالقتل.
وفق “أخبار 24”.
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