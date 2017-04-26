وثق أحد المواطنين من خلال مقطع فيديو، تناول وزير المالية محمد الجدعان طعام العشاء بأحد المطاعم بالرياض، وقيامه بأخذ الطعام الفائض منه معه وعدم تركه في المطعم.
وأظهر الفيديو الذي لقي تداولاً على موقع “تويتر”، وزير المالية أثناء خروجه من المطعم، فيما سأل مصور الفيديو أحد العاملين في المطعم عما فعله الوزير، فأفاد بأنه أخذ باقي الطعام معه بعد تناوله العشاء.
وأشاد المواطن بتصرف الوزير مطالباً الجميع بالاقتداء به والحرص على حفظ النعمة وعدم ترك الطعام الفائض لأنه سيرمى في القمامة.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج