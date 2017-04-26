وثق مواطن محاولة لص فتح سيارة باص ومحاولة سرقتها، قبل أن يتدخل صاحب السيارة نفسها ويحبط محاولة اللص سرقة سيارته في اللحظات الأخيرة، حيث كان اللص قد نجح في فتح الأبواب.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، مواطناً يصور سيارة “باص” تقف في أحد الشوارع، قبل أن يأتي شخص ويحاول فتح باب السيارة باستخدام شيء ما ونجح في ذلك، قبل أن يتفاجأ بشخص آخر يفتح النافذة ويصرخ في وجهه ليقوم بالفرار.
وذكر متداولو المقطع أن من صرخ من وجه اللص هو صاحب السيارة وهو يعمل مندوب مبيعات، وكان اللص يحاول سرقة بضاعة من سيارته، فيما لم يتضح مكان وزمان تصوير الفيديو.
وفق “أخبار 24”.
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