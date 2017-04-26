أمانة أوقاف جامعة الأمير سطام تشارك في اللقاء التنسيقي الرابع لأمناء ومسؤولي الأوقاف في الجامعات السعودية

المحتوى السابق المحتوى التالي بدء الترشيح والتسجيل للفصل الصيفي بتعليم الخرج