بموافقة من معالي وزير التعليم نظمت أوقاف جامعة الملك سعود وأمانة اللقاء التنسيقي لأمناء ومسؤولي أوقاف الجامعات السعودية اللقاء التنسيقي الرابع والذي عقد في رحاب جامعة الملك سعود يوم الاثنين (27رجب1438) ؛ وقد حضر هذا اللقاء ممثل 14 جامعة لمناقشة مستجدات أوقاف الجامعات.
وقد افتتح اللقاء بجلسة مع وكيل جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان حيث رحب بالحضور واستمع لشرح موجز للقاءات السابقة من رئيس أمانة اللقاء التنسيقي والأمين العام لأوقاف جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي ، ثم تداول المجتمعون محاور التي بدأها الأمين العام لأوقاف جامعة الملك سعود الدكتور خالد بن سعد الظافر باستعراضه للتجربة الرائدة لأوقاف جامعة الملك سعود
وبعد ذلك عقدت الجلسة الثانية للقاء والتي كانت فيها مناقشة للمبادرات التي طرحت في اللقاءات السابقة والعمل على تفعيلها ، ثم اختتمت جلسات اللقاء بمناقشة النتائج والتوصيات، والتي كانت من أبرزها:
1. تبني الجامعة الإسلامية وجامعة الأميرة نورة إعداد دراسة مقارنة لأفضل الممارسات لأوقاف الجامعات السعودية والجامعات العالمية وتقديم أنموذج استرشادي للوائح أوقاف الجامعة وهياكلها التنظيمية ، على أن يتم الانتهاء من الدراسة قبل نهاية العام الهجري الحالي.
2. تشكيل فريق للتواصل مع الهيئة العامة للأوقاف لمناقشة ما يهم أوقاف الجامعات السعودية وعلاقة الهيئة بها ، على أن يتم التنسيق في ذلك مع معالي وزير التعليم للقاء به أولاً ثم زيارة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف ، ويتكوّن الفريق من كل من:
أ- د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي/ الأمين العام لأوقاف جامعة الأمير سطام (رئيس أمانة اللقاء التنسيقي).
ب- د. عصام بن حسن كوثر/ المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز.
ت- د. خالد بن سعد الظافر/ الأمين العام لأوقاف جامعة الملك سعود.
ث- د. عبدالله بن أحمد السعدون/ المدير التنفيذي لصندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية بجامعة الملك فهد.
ج- د. عودة بن محمد الجهني/ المشرف على إدارة الاستثمار والأوقاف بالجامعة الإسلامية.
3. تنظيم زيارة لأهم أوقاف الجامعات العالمية، على أن تتولى جامعة الملك عبدالعزيز تفعيل هذه المبادرة ، وتكون الزيارة خلال الأربعة شهور القادمة.
4. إقامة برامج تأهيل العاملين في أوقاف الجامعات، على أن تتولى جامعة الملك عبدالعزيز تفعيل هذه المبادرة.
5. إقامة اللقاء التنسيقي الخامس في رحاب جامعة الملك خالد بأبها مطلع الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 1439.
بعد ذلك تم توزيع كتاب أثر الأوقاف في تنمية الجامعات الأمريكية الذي بادرت بطباعته أمانة أوقاف جامعة الأمير سطام ، ثم اتجه المجتمعون لأخذ جولة ميدانية لأوقاف جامعة الملك سعود .
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