وجه سعادة مدير التعليم بالإنابة الأستاذ / خالد بن عبدالله الحربي تعميماً لجميع المدارس الثانوية ( بنين ) بتعليم الخرج باعتماد ثانوية البخاري كمدرسة صيفية مدمجة لهذا العام ١٤٣٧ / ١٤٣٨ هـ للنظامين ( الفصلي و المقررات ) >
وتضمن التعميم آلية واستمارات التقديم للراغبين بالفصل الصيفي من شاغلي الوظائف التعليمية ( قائد – وكيل – مرشد – معلم – محضر مختبر ) ومساعد إداري ، وتحديد تاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٣٨هـ كآخر موعد لرفع التقديم .
كما تضمن التعميم حصر وتحديد الطلاب الراغبين في الفصل الصيفي من مدارس نظام المقررات والنظام الفصلي ، هذا وقد حددت وزارة التعليم في تقويمها الدراسي : بدء تسجيل الطلاب بالفصل الصيفي / يوم الأحد الموافق ٨ / ١٠ / ١٤٣٨ هـ ، على أن تبدأ الدراسة الفعلية يوم الأربعاء الموافق ١١ / ١٠ / ١٤٣٨ هـ ، وتبدأ الاختبارات يوم الأحد الموافق ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨ هـ ولمدة ثلاثة أيّام .
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