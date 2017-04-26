قالت مصادر مطلعة إن قوات حرس الحدود بالتعاون مع البحرية السعودية دمرت اليوم (الثلاثاء) زورقا مفخخا أرسلته الميليشيات الحوثية، قبل الوصول إلى سواحل جازان.
وأظهر مقطع فيديو للحادثة قيام القوات باستهداف الزورق الحوثي، ومن ثم انفجاره قبل سواحل جازان في البحر الأحمر، حيث أكدت المصادر أن القارب كان مفخخا ودون قائد.
ويُنتظر صدور بيان من الجهات الرسمية يوضح ملابسات الحادثة خلال الساعات القادمة.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج