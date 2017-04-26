تدخلت شرطة محافظة أبوعريش بمنطقة جازان لوقف مراسم دفن طفلة يتيمة تبلغ من العمر سبعة أعوام، بعد ورود بلاغ عن وجود شبهة جنائية في وفاتها.
وقالت مصادر، بحسب “عاجل”، إن الطفلة توفيت، مساء أمس (الاثنين)، إثر تعرضها لعنف أسري، حيث تعيش مع أختيها في منزل جدتهن لأبيهن الذي توفي قبل ثلاث سنوات، وكان من المقرر أن تُدفن عصر اليوم (الثلاثاء)، لكن الشرطة تدخلت وقررت حفظ جثمانها في المستشفى حتى الانتهاء من التحقيقات.
وأفادت بأن الأخوات الثلاث تعرضن للتعنيف باستمرار من قبل عائلة والدهن، وسبق أن شوهدت علامات على أجسادهن تدل على تعرضهن لحروق وتعذيب جسدي.
وأكدت المصادر أن جمعية حقوق الإنسان خاطبت إمارة المنطقة بضرورة تسليم الطفلتين أختَي الضحية لوالدتهما التي تقيم في الرياض بعد زواجها مرة أخرى وعجزها عن الحصول على موافقة عائلة زوجها السابق بأن تبقى بناتها معها.
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