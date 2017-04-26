نفذت ثانوية الملك عبدالله مشروعا يعد الأول من نوعه وهو من ضمن خططها للنشاط الطلابي ، وذلك استنادا على ما تضمنته رؤية المملكة 2030 في مناهجها ، و يهدف هذا المشروع إلى تنمية مهارات ريادة الأعمال وتوليد الأفكار الريادية ومهارات سوق العمل، علاوة على نشر ثقافة العمل الحر بين طلابها لتؤهلهم للنجاح في تنفيذ المشاريع الريادية سواء المبتكرة أو المطورةمن خلال الاتفاق مع عدد من المحلات التجارية في شتى المجالات لتدريب وتأهيل الطلاب على البيع والشراء ومعلومات عامة في المجال الموجه له الطالب لأخذ القدر الكافي من المعلومات وكيفية استيراد البضائع والتعامل مع الموزعين وغيرها من فوائد تفيد الطالب في حياته المستقبلية.
وفي ختام هذه المشروع شكر قائد المدرسة الأستاذ /سعد بن محمد السبيعي العاملين على هذه المشروع الأستاذ /عبدالله العبداللطيف والاستاذ/سعد العتيبي ، والاستاذ/ماجد الغامدي والشكر موصول لشركاء النجاح لهذا المشروع و المستضيفه له وهي :
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