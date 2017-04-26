أقامت مدرسة معاذ بن جبل الابتدائية ممثلة في التوجيه والارشاد بالمدرسة تكريماً للطلبة المتفوقين في الفترة الثالثة خلال الفصل الدراسي الثاني حيث ألقى المرشد الطلابي سعد الحميداني كلمة شكر فيها الطلاب المتفوقين على تفوقهم وشحذ همم البقية ليسيروا على درب التميز وان الفرصة متاحة للجميع وشكر المعلمين على جهودهم مع ابنائهم الطلاب وقد قدم قائد المدرسة راشد الربيعي الهدايا للطلبة المتفوقين وشاركه وكيل المدرسة الاستاذ منصور القميزي والأخوة المعلمين رواد الفصول في التكريم.
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تكريم المتفوقين في مدرسة معاذ بن جبل
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