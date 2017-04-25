يُعَدُّ “الترمس” من البقوليات حيث يتمتع بشهرة واسعة في جميع دول العالم خَاصَّة العربية؛ وَذَلِكَ لِطعمه اللذيذ ومذاقه المميز الذي يشجعك على تناوله بكميات كبيرة، وأَيْضَاً لما يحتويه من فيتامينات ومعادن كثيرة مفيدة للجسم بشكل كبير.
ولـ”الترمس” العديد من الفوائد الصحية أهمها:
تقوية القلب: التناول المستمر للترمس وبكميات كبيرة يدعم القلب، ويحافظ على صحته، ويعمل على توسيع الشرايين والأوعية الدموية.
تقوية الشعر: يعمل الترمس على إطالة الشعر ونعومته وكثافته بشكل فعال وآمن وطبيعي؛ وذلك ما أكَّدَتْ عليه الكثير من الأبحاث والتجارب العلمية.
إنقاص الوزن: أكَّدَتِ الكثير من الأبحاث والتجارب العلمية على فاعلية الترمس في إنقاص الوزن، والتخلص من الوزن الزائد والشحوم والدهون المتراكمة بالجسم بفاعلية كبيرة وأمان تام، من دون إحداث أية أضرار صحية.
تنقية الْبَشَرَة: يساعد تناول الترمس بكميات كبيرة وبصفة يومية علي تنقية الْبَشَرَة من الشوائب، والمحافظة علي جمالها ونضارتها وإمدادها بالترطيب اللازم، والتخلص من الجفاف والبقع الداكنة تحت العينين.
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