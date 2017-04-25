احتفل منسوبي مدرسة عمر بن عبدالعزيز بزواج الشاب هادي بن راشد بن هادي الدوسري وذلك في القاعه ليلة العمر بمحافظه الخرج بحضور العديد من الاقارب والاصدقاء اللذين حرصوا على مشاركة العريس فرحته … الف مبروك
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بالخرج : منسوبو مدرسة عمر بن عبدالعزيز يحتفلون بالدوسري
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