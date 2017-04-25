تحت إشراف مشرفة العلوم مشاعل العبيدي أقيم يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٧ / ١٤٣٨ هـ ورشة عمل بعنوان (التدريس المتمايز في العلوم ) من اعداد وتنفيذ : المعلمة الفاضلة فائزة المالكي بالإبتدائية الخامسة عشر ، وقد حضر عدد من المعلمات ومشرفتي العلوم مشاعل العبيدي وإيمان البكري .
ختاماً قٌدمت شهادات شكر وتقدير من الشؤون التعليمية ممثلاً بقسم الإشراف التربوي للمعلمة الرائعة فائزة المالكي على جهودها المبذولة ولقائدة المدرسة الفاضلة سهام الشعلان ، وفق الله الجميع وسدد على الخير خطاهن .
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