اعلنت إدارة التعليم بمحافظة الخرج (الشؤون المدرسية / خدمات الطلاب ) عن فتح مجال التقديم للراغبين من الأسر المنتجة بتشغيل المقاصف المدرسية في مدارس البنين والبنات للعام الدراسي القادم 1438 / 1439 هـ وذلك من يوم غد الأربعاء الموافق 29/ 7/ 1438 هـ إلى 7 / 8 / 1438 هـ ..
وقد أوضح سعادة مدير التعليم بالإنابة الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي أن هذا المشروع الذي اتاحته وزارة التعليم بتشغيل المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة يهدف إلى خلق فرص عمل للمواطنين بتمكينهم من الإستثمار في مجال المقاصف المدرسية من خلال تشغيلها أو تسويق منتجاتهم لتكون منافذ بيع دائمة ومستمرة تمكنها من التطور والتحول إلى عمل مؤسسي، وقد نُفذ المشروع خلال هذا العام الدراسي الحالي في العديد من مدارس البنين والبنات بشكل جزئي ، ونتطلع خلال العام الدراسي القادم إلى تشغيلها بشكل أكبرليساهم في توفير آلاف الفرص التجارية والوظيفية للمواطنين ، فعلى من لديه الرغبة في تشغيل المقاصف المدرسية (بنين / بنات) مراجعة (شعبة المقاصف / قسم خدمات الطلاب) بمبنى الشؤون المدرسية وللاستفسار عن طريق هاتف رقم ( بنين ) 0115447492 تحويلة 105 ( بنات ) 0115478461
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