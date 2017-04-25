دخل نادي الجزيرة الإماراتي سباق الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب المصري محمود عبد المنعم كهربا، المعار من الزمالك المصري إلى الاتحاد.
وذكرت مصادر صحفية مصرية أن محمود كهربا تلقى عروضًا من الأهلى السعودي بجانب الجزيرة الإماراتى، للحصول على خدماته فى الموسم المقبل بعد نهاية إعارته من الزمالك إلى الاتحاد، خاصة بعد تألقه بصورة رائعة.
وأضافت: “نادى الجزيرة الإماراتي الملقب بـ”فخر أبو ظبي”، سيدخل فى منافسة مع نظيره العين على استقدام كهربا للدورى الإماراتي، خاصة أن الأخير قد دخل فى مفاوضات تسبق الجزيرة لضم اللاعب، إلا أن الأهلي قد يفتح خزائنه لبقاء اللاعب فى الدورى السعودي بعد نجاحه الباهر فى الأجواء السعودية وخطفه من “العميد”.وفق “أخبار 24”.
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