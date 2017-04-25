عملت مصادر أن الهلال سيصعد موقفه إلى مركز التحكيم الرياضي بشأن قضية لاعب الوسط عوض خميس ما لم تحكم لجنة الاحتراف بالمسببات التي رفعها حول تغيير اللاعب لموقفه بعد توقيعه للفريق الأزرق، وترددت طوال اليومين الماضيين أنباء برفض الدكتور خالد المقرن إصدار القرارات التي يطالب بها الهلاليون، واتهمه عشاق النادي الأزرق بوقوفه لصالح النصر.
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