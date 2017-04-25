تنتهي اليوم المهلة المتفق عليها بين مجلسي الإدارة السابق والحالي للاتحاد السعودي لكرة القدم على توقيع محضر نهائي يتضمن الكشف عن حجم الديون التي خلفها الاتحاد السابق برئاسة أحمد عيد، للحالي برئاسة عادل عزت.
وكان عزت وعد بإنهاء الجدل الحاصل بين الاتحادين حول الأمور المالية من خلال التوقيع على محضر نهائي يعقبه بيان حول حقيقة الأرقام.
وبحسب مصادر قريبة من أعضاء مؤثرين في الاتحاد السابق، فإن اتحاد عيد سيصدر بيانا حال عدم وفاء الاتحاد الحالي بوعده السابق، يحيط خلاله وسائل الإعلام بموقفه من الاتهامات التي طالته من الاتحاد الحالي، وتأكيد سلامة تصريفه الأمور المالية من خلال تقديم كل الأسانيد حول المتعلقات المالية خلال السنوات الأربع الماضية.
ويواجه عيد ضغوطات كبيرة من أعضاء مجلس إدارته الذين يطالبون بكشف التفاصيل والحقائق وتبرئتهم من الأرقام الكبيرة التي ذكرت كعجز وديون.
وسبق أن أعلن عزت أن الاتحاد السابق حمل الحالي ديونا تصل إلى نحو 200 مليون ريال، قبل أن يتراجع ويعلن مرة أخرى أن العجز المالي الحقيقي للاتحاد السابق يقدر بنحو 28 مليون ريال.وفق “مكة”.
وشهدت الفترة الماضية عقد اجتماعات متتالية بين عزت ورئيس اللجنة المالية بالاتحاد السابق عدنان المعيبد، انتهت باتفاق الطرفين على إنهاء الجدل من خلال تثبيت الديون في محضر رسمي يعلن لوسائل الإعلام، ولأعضاء الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل الذي يتزامن مع نهائي كأس الملك.
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