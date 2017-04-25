تؤكد مصادر قريبة من البيت الشبابي ان ادارة النادي رفضت فكرة التجديد مع حسن معاذ لاعب الفريق الاول لكرة القدم إلى جانب عبدالله الاسطا وذلك بعد ان صب تركيز الجهاز الفني في الفريق الاول على اللاعبين الصغار خلال الموسم الجديد وتصعيد اللاعبين من الفريق الاولمبي.
من جهة ثانية واصل الفريق الكروي الأول لكرة تحضيراته على ستاد الأمير خالد بن سلطان، بقيادة المدير الفني للفريق الكابتن سامي الجابر، الذي استهل الحصة التدريبية بالتمارين الإعتيادية بإشراف مدرب اللياقة (نيكولاس روجر). عقب ذلك أدى اللاعبون بعض التدريبات الفنية في وسط الملعب، وذلك بعد أن قسمهم المدرب إلى عدة مجموعة. تلا ذلك تقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق عدة جمل. واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.وفق “المدينة”.
على جانب آخر، واصل الثلاثي عبدالوهاب جعفر وعبدالله السبيعي وحسن القيد التدريبات الانفرادية برفقة مدرب اللياقة، وذلك ضمن برنامجهم التأهيلي.
«المنشطات» تزور الشباب
زارت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات نادي الشباب وأجرت «الفحص المستهدف» على ثمانية من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، الذين شاركوا في مباراة الفريق الأخيرة أمام الهلال ضمن الجولة الـ24 من دوري جميل.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج