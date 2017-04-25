توعدت إدارة نادي النصر بتطبيق لائحة العقوبات الداخلية في حق المتغيبين عن حصتي التدريب في اليومين الماضيين.
وواصل الرباعي أحمد الفريدي، ونايف هزازي، وعوض خميس، وعبد الله العنزي، غيابهم عن التدريبات، لليوم الثاني على التوالي، فيما حضر الثنائي شايع شراحيلي وحسن الراهب تدريب أمس، بعد غيابهما أمس الأول.
لكن إبراهيم غالب، لاعب الوسط، انضم إلى قائمة المتغيبين، ولم يحضر إلى حصة التدريب أمس الإثنين، وكان اللاعب قد حضر في العيادة الطبية أثناء تدريب أمس الأول الأحد. ووسط هذه الأجواء، يستعد فريق النصر لملاقاة نظيره الشباب، يوم السبت المقبل في الرياض، ضمن الجولة الـ 25 لبطولة الدوري، وتعززت الخيارات الفنية للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد شفاء البرازيلي برونو أوفيني، مدافع الفريق، ومشاركته في حصة التدريب.وفق “الرياضية”.
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