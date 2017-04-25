علمت مصادر أن مسؤولي نادي النصر تواصلوا مع بعض المحامين المتخصصين في قضايا الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لعرض قضية لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي عوض خميس، عليهم، وتصعيدها في حال لم تظهر النتائج كما يتوقعها النصراويون، والتي أخذت منحى آخر.
وتشير المصادر إلى عدم قناعة أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى الآن، فيما لم يعلّق اللاعب عوض خميس على تأجيل القرار، مفضلا الصمت حتى لا تُحسب عليه أحاديث، والقضية ما تزال منظورة، وينتظر أن يعاد التحقيق فيها، بعد استقالة رئيس دائرة الاحتراف طارق التويجري، إلا أن هذه التكهنات ما تزال متداولة ولم يظهر أي قرار جديد، وإن كان اتحاد القدم أعلن في بيانه أول من أمس، أن القرارات ستصدر نهاية الأسبوع الجاري.
مستحقات
علمت «الوطن» أن مستحقات المدافع البرازيلي برونو هي التي تقف عائقا لتجديد عقده مع النادي، وتطالب الجماهير النصراوية بإنهاء هذا الملف، خصوصا بعد تلميحات إدارة العين الإماراتي لكسب خدماته، إذ إن مدرب النصر السابق والعين الحالي، الكرواتي زوران، نصح إدارة الفريق الإماراتي بالتعاقد معه.
قائمة ثابتة
ميدانيا، واصل الفريق الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ25 لدوري جميل للمحترفين، واتضح من التدريبات تركيز المدرب الفرنسي كارتيرون على الجمل التكتيكية، ويتوقع أن يستمر بالدفع بالمهاجمين حسن الراهب ومحمد السهلاوي من بداية المباراة، كما فعل في اللقاء السابق، رغبة منه في استعادة مركز الوصافة من الاتحاد.
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