أُديت، بعد صلاة عصر اليوم (الثلاثاء)، صلاة الميت على الأمير ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وعلى مرافقه عبدالله بن مترك الدوسري، بعد وفاتهما في حادث مروري أمس (الاثنين).
وتقدم المصلين عليهما في جامع الإمام تركي بن عبدالله (الجامع الكبير) بالرياض ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وأمّ المصلين سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
كما شهد صلاة الميت عدد من الأمراء والمشايخ، بالإضافة إلى أقارب المتوفيين، وجموع عامة من المصلين.وفق “أخبار 24”.
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