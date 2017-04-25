كشف صندوق التنمية العقاري، أن 4505 مستفيدين تقدموا لمركز خدمة مستفيدي التمويل المدعوم لحجز موعد لتقديم طلباتهم للاستفادة من التمويل الذاتي “الإنشاء”، بينهم 1316 مستفيداً استلمت طلباتهم بالفعل.
وأشار المشرف العام على الصندوق أيهم اليوسف، إلى الإقبال الواسع على طلب الاستفادة من منح تمويل البناء الذاتي، داعياً الراغبين للإسراع بتقديم طلباتهم لفروع الصندوق المنتشرة بمناطق المملكة المختلفة، وسيتولى مركز خدمة مستفيدي التمويل المدعوم عرضها على الممولين المشاركين في برنامج التمويل العقاري، للموافقة المبدئية عليها.
يذكر أن صندون التنمية العقاري أصدر موافقته على تمويل 23.1 ألف مستفيد من برنامج التمويل المدعوم، وذلك منذ إطلاق برنامج تمويل البناء الذاتي “الإنشاء” حتى الآن.وفق “أخبار 24”.
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