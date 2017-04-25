نجحت فرق طبية متخصصة بالمملكة في إجراء 7 عمليات لزراعة كلى تبادلية بين 14 شخصا (متبرع ومريض)، وذلك في وقت متزامن في غضون 48 ساعة؛ الأمر الذي يعد إجراء هو الأول منوعة على مستوى المراكز الطبية عالميا.
وتطلبت العمليات التي أجرتها الفرق الطبية المتخصصة في زراعات الأعضاء بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض تهيئة 5 غرف عمليات بمشاركة 45 مختصاً من الأطباء الاستشاريين.
وأكد الدكتور قاسم القصبي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وفقا لـ”الرياض” أن العمليات المتزامنة نُفذت بكفاءة، وهي امتداد لنجاحات برامج زراعة الأعضاء في المستشفى الرئيسي بالرياض وفرعه بجدة.
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