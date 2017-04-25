أصدرت سفارة المملكة بماليزيا ثلاثة تحذيرات للمواطنين الموجودين أو القادمين إلى كوالالمبور، وطالبتهم بأخذ الحيطة والحذر.
وأوضحت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، أن التحذير الأول يتعلق بعدم التعامل مع مكتب “فريد شوقي” للسياحة في كوالالمبور بسبب ورود كثير من الشكاوى والملاحظات عليه.
كما طالبت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع أصحاب الدبابات البحرية، نظرا للمشاكل الكبيرة والملاحظات عليهم.
ونوهت السفارة أيضا إلى أن القوانين الماليزية لا تسمح للقادمين بتأشيرة سياحية بالدارسة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعد مخالفا لنظام الإقامة، ويعاقب عليها بالغرامة والترحيل.
وطالبت من يرغب بالدراسة في ماليزيا الحصول على تأشيرة دراسية من السفارة الماليزية بالمملكة.وفق “أخبار 24”.
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