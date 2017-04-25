أعرب مدرب نادي بيروزي الإيراني، برانكو إيفانكوفيتش، عن سعادته بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف في مباراته اليوم أمام نادي الهلال، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أنه يثق تمامًا في خوض الهلال مباراته الأخيرة مع الريان القطري بكل قوة، ولن يسمح بالخسارة.
وتمكن نادي الهلال من العبور إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تعادله مع بيروزي الإيراني بدون أهداف، وضمن الهلال بشكل رسمي تأهله إلى الدور المقبل، وسيتحدد في الجولة القادمة تأهله كمركز أول أو ثانٍ بعد مباراته مع الريان القطري في الجولة السادسة.
ورفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول للمجموعة الرابعة، وفي المركز الثاني الريان القطري برصيد 7 نقاط، ثم بيروزي الإيراني برصيد 6 نقاط، وأخيرا الوحدة الإماراتي في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.
وعقب نهاية اللقاء بين الهلال وبيروزي، قال المدرب برانكو: “أهنيء لاعبي فريقي على أداءهم الرجولي .. راض عن أداءهم .. وللأسف لم نستطع تحقيق الفوز رغم توفر عدد من الفرص لنا”.وفق “المواطن”.
وأنهى بقوله: “لا أشك في أن الهلال سيؤدي مباراة كبيرة امام منافسنا الريان القطري وسيلعبوا مباراة قوية ولن يسمحوا لأنفسهم بالخسارة”.
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