أوضح المحلل التحكيمي ،عبدالعزيز الكثيري ، بأن الحكم الصيني أغفل احتساب ركلة جزاء لنجم الأهلي عمر السومة ضد بونيودكور الأوزبكي،والحكم العراقي فعل نفس الأمر مع مدافع الهلال أسامة هوساوي أمام بيروزي الإيراني بالجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.
وقال المحلل التحكيمي عبدالعزيز الكثيري في تحليله التحكيمي لمباراتي الأهلي والهلال اليوم الإثنين بالبطولة الآسيوية : ” الحكم الصيني أغفل احتساب ركلة جزاء واضحة وصحيحة للاعب الأهلي عمر السومة عند الدقيقة 39 ،كانت ستغير مجريات المباراة لو احتسبت”.
وأضاف : ” الحكم العراقي مهند قاسم أغفل احتساب ركلة جزاء صحيحة للاعب فريق الهلال أسامة هوساوي عند الدقيقة 21 أمام بيروزي ،كانت ستكون مؤثرة لو احتسبت وسجل منها الفريق الهلالي”.وفق “النادى”.
وكان الأهلي قد تلقى خسارته الأولى بالبطولة الآسيوية على يد مضيفه بونيودكور الأوزبكي بهدفين دون مقابل ،وباتت لزاما عليه تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة لضمان التأهل للدور ثمن النهائي من البطولة الآسيوية ،فيما بلغ مواطنه فريق الهلال بطل دوري جميل للمحترفين الدور المقبل بغض النظر عن نتيجته في الجولة السادسة رغم تعادله ضد بيروزي الإيراني سلبيا في مسقط العمانية.
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