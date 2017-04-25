استغرب الإعلامي الرياضي، محمد البكيري، من قرار إدارة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بتغريم الحارس محمد العويس مبلغ 300 ألف ريال إثر الشكوى المقدمة من نادي الشباب، نتيجة لغيابه عن التدريبات و إغلاق جواله حسب الشكوى المقدمة من نادي الشباب إلى إدارة الاحتراف.
وأكّد البكيري أن ما يحدث عيب للكرة السعودية، ويُعتبر تعريض لجان اتحاد الكرة إلى مهانة، وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “والله عيب ما يحدث للكرة السعودية وتعريض اللجان لها من مهانة. بعد 90 يومًا من التداول وتشكيل لجان من أجل هذا القرار!؟”.
وكانت إدارة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قد عقدت اليوم الاثنين اجتماعًا في مقرها بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض برئاسة مدير إدارة عمليات كرة القدم المكلف بإدارة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الدكتور خالد بن مقرن وحضور المستشار القانوني خالد فقيهي والأعضاء معيض الشهري ومحمد الحميدي.
وتمّ خلال الاجتماع النظر في المخالفة المنسوبة للاعب محمد بن خليل العويس وفقًا للشكوى المقدمة من نادي الشباب وتقرير اللجنة المؤقتة المشكلة بشأن قضية اللاعب.وفق “المواطن”.
وقررت إدارة الاحتراف ثبوت مخالفة اللاعب محمد العويس للمواد 5/1 -5/7 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم وقواعدها التفسيرية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.
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