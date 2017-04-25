استمر مدرب الأهلي كريستيان غروس في تجاهل لاعبه حسين المقهوي وذلك بعدم إشراكه كلاعب أساسي على نقيض الموسم الفائت والذي حقق فيه الفريق الجداوي الثلاثية الشهيرة.
وفي مباراة بونيودكور مساء الاثنين، أشرك غروس المقهوي في المباراة عند الدقيقة الـ64 حينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أوزبكي 2-صفر.
أزمة المقهوي في الأهلي ظهرت علناً بعدما نشر اللاعب عبر تطبيق “سناب شات” عبارة كتب فيها: “حسبي الله ونعم الوكيل”. الأمر الذي فسره مشجعون أهلاويون بأن المدرب السويسري الأصلع يتجاهل عمداً النجم البالغ 29 عاماً وأنه لا يرغب بالاستعانة بخدماته أثناء المباريات المهمة.
وبحسب مصادر “عين اليوم”، فإن المقهوي اجتمع مع الشرفي الأمير فيصل بن خالد، قبل مباراة القادسية التي فاز بها الأخير برباعية، فيما دار حديث بين الأمير واللاعب الذي قال: “إذا ماتبغوني مشوني، أنا أبغى ألعب وإذا ما لعبت بالنادي، ما راح ألعب بالمنتخب أساسي”.
بعدها، عقد الأمير فيصل بن خالد لقاءً مغلقاً جمعه مع المدرب واللاعب، ما نتج عن مشاركة المقهوي في المباراة التالية بين الأهلي والقادسية ضمن كأس الملك، يومها سجل حسين هدفاً مميزاً وأشار بفرحة كبيرة للأمير الشاب الذي ساهم بعودته.
المقهوي شارك أساسيا مع الفريق الأخضر خلال 11 مباراة من أصل 21 مواجهة، ولكن يبدو أن بعد مباراة بونيودكور ستزداد الأمور سوء بين غروس ولاعبه الدولي، وهو ما قد ينتج عن صدام لاحق بين الطرفين.
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