أصدرت وزارة الصحة توجيهاً إلى جميع مديرياتها ومرافقها؛ بالعمل على إعادة خمسة بدلات سبق إلغاؤها والعلاوة السنوية لموظفيها مع رواتب شعبان المقبل، وذلك عقب الأوامر الملكية التي صدرت قبل يومين.
وأوضحت الوزارة، وفقا لصحيفة “مكة”، أنه سيتم احتساب تلك البدلات وإضافتها إلى الراتب الأساسي، فيما لن يحتسب أي أثر رجعي عن الأشهر السبعة الماضية.
وأضافت أن البدلات التي تمت إعادتها هي الندرة والعدوى وطبيعة العمل والخطر والنقل في حال الإجازة، إضافة إلى العلاوة السنوية.
وقالت إن جميع من صدرت لهم أحكام قضائية، بأحقية صرف بدلات، والتي معظمها يختص باستحقاق “بدل العدوى”، يحق لهم المطالبة بصرفها.
وأكدت أنه لا يتوجب على من يحمل حكما قضائيا بالصرف تقديم مسوغات جديدة لصرف البدل المستحق، لأن هناك حكما قضائيا نافذا ويلزم تنفيذه.
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