قال رئيس لجنة التأمين بغرفة المنطقة الشرقية صلاح الجبر، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيتسبب في رفع أسعار التأمين على المركبات.
وأوضح الجبر وفقاً لصحيفة “اليوم”، أن شركات التأمين ستتأثر -بدرجات متفاوتة- بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وهو ما سيدفعها لرفع أسعار التأمين على المركبات؛ لتغطية الزيادة المتوقعة في أسعار قطع الغيار وتكاليف الإصلاح والصيانة عند تطبيق الضريبة.
وأشار إلى أن شركات التأمين ستربط تسعيرة بوليصة التأمين على المركبات بنتائج القوائم المالية للشركات وأسعار قطع الغيار وتكلفة الإصلاح بورش السيارات، لافتاً إلى أن الشركات تعتمد في التسعيرة على الخبير الاكتواري، وتجري تقييماً دورياً لأوضاع السوق لتحديد زيادة الأسعار أو الإبقاء عليها.
وكانت شركات تأمين خليجية أعلنت عزمها رفع أسعار التأمين مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنها ستكون ملزمة بدفع ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات التي تشتريها، بما في ذلك قطع غيار المركبات المتضررة وأجور إصلاحها.
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