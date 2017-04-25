كشفت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حددت 5 اشتراطات توجب صرف إعانة للمصاب بمرض نفسي، أهمها مرور عامين على إصابته بالمرض، واعتماد المريض على غيره.
وتضمنت الشروط، وفقاً لـ”الوطن”، إحضار تقارير طبية تؤكد إصابته بمرض نفسي صادرة من مستشفى معتمد، وأن يكون مستمراً في المراجعة، وفي الخضوع للعلاج.
وأشارت المصادر إلى أن قيمة الإعانة لمن تتوافر لديه الشروط المذكورة تصل إلى 833 ريالاً تصرف له شهرياً.
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