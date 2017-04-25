قبضت شرطة المنطقة الشرقية على 12 شاباً آخرين من المشاركين في تخريب إحدى الاستراحات الخاصة بالأحساء، ليصل بذلك عدد المضبوطين 18 شاباً، وذلك بعد ضبط 6 مشاركين في وقت سابق.
وأكد المتحدث باسم شرطة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الشرطة تمكنت من التوصل لهويات جميع المشاركين في تخريب استراحة الأحساء، وعددهم 18 شاباً ترواح أعمارهم بين 21 إلى 42 عاماً، وأحالت ملف القضية إلى هيئة الادعاء والتحقيق.
وكان مقطع في فيديو متداول أظهر مجموعة من الشباب وهم يخربون إحدى الاستراحات بالأحساء، وتمكنت شرطة المنطقة من القبض على 6 منهم، بعد مرور 24 ساعة فقط من انتشار المقطع، لتتمكن لاحقاً من القبض على بقية المشاركين.
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