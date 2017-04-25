أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، كيفية التسجيل في الضريبة الانتقائية، وذلك من خلال أربع خطوات.
وأكدت الهيئة على المكلفين ومصنعي ومستوردي السلع الانتقائية (التبغ ومشتقاته- المشروبات الغازية – ومشروبات الطاقة)، ضرورة أن يكونوا مسجلين أولا في الهيئة العامة للزكاة والدخل مسبقًا، وفي نظام “إيراد”.
وأشارت إلى أن أولى الخطوات الأربع للتسجيل، هي الدخول على موقع الهيئة على شبكة الإنترنت، والنقر على تسجيل الدخول، ثم اختيار أيقونة التسجيل للضريبة الانتقائية من لوحة التحكم الخاصة بالمكلف لفتح نموذج طلب التسجيل.
ولفتت إلى أن الخطوة الثالثة هي تعبئة البيانات المطلوبة واختيار تفاصيل الأنشطة والإجابة عن بعض الأسئلة، بعد ذلك سيتم إصدار رقم مرجعي خاص بالطلب، يمكن للمكلف استخدامه في المخاطبات المستقبلية.وفق “أخبار 24”.
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