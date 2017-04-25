قالت مصادر، إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” اقتربت من رفع تحرياتها وتحقيقاتها في قضية مسؤول في إحدى الجامعات استغل منصبه لتوظيف أقاربه وأزواج بناته في مناصب قيادية في الجامعة، للمقام السامي.
وأشارت المصادر وفقاً لـ “الحياة”، إلى أن نزاهة انتهت من إجراءات الرصد النظامية لتجاوزات المسؤول الجامعي، متوقعة أن ترفع تحرياتها للمقام السامي خلال أيام.
في السياق ذاته، كشفت المصادر أن نزاهة أحالت 111 قضية شبهة فساد واستغلال نفوذ لمسؤولين حكوميين للجهات الرقابية العام الماضي لاتخاذ القرارات التأديبية بشأنها، لافتة إلى أن نزاهة استعادت نحو 463 مليون ريال تم اختلاسها من عاملين في عدة جهات حكومية.
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