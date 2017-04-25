عبّر عدد من أعضاء مجلس الشورى عن استيائهم واستغرابهم الشديد من تراجع الاستثمار الأجنبي في المملكة، وتراجع ترتيبها في تصنيف تنافسية الاستثمار من المركز الـ18 عام 2013 من أصل 44 دولة إلى المركز الـ29 عام 2017 رغم عرض رؤية 2030.
وأبدى الأعضاء رفضهم للتقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار، الذي ناقشته لجنة الاقتصاد والطاقة؛ حيث بررت الهيئة تراجع الترتيب بأنها لا تملك استراتيجية، متسائلين عن الجهة التي تقوم بعمل تلك الاستراتيجية رغم أنها من صميم عمل الهيئة.
وتساءل الأمير خالد آل سعود هل إلغاء مستثمر من بين كل 8 مستثمرين تراخيصه بالمملكة يرجع إلى البيئة الاستثمارية أم للمستثمر نفسه؟ مبيناً وفقا لـ”الحياة” أن الهيئة تعمل عكس الاتجاه ويجب عليها أن تتوقف مع نفسها لتقديم المبررات والأسباب.
فيما أشار الدكتور منصور الكريدس إلى أن المطلع على تقرير هيئة الاستثمار، يرى ألا نية لديها لتحسين الاستثمار؛ لأنها فشلت في تنويع مصادر الدخل ولم تستطع خلق فرص وظيفية، مستغرباً كيف قضت 17 سنة منذ إنشائها دون استراتيجية.
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