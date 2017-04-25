​ تراجع تصنيف المملكة في الاستثمار الأجنبي من 18 إلى 29 في 4 سنوات يصدم “الشورى”

المحتوى السابق المحتوى التالي أمانة الرياض تمنع بيع الدخان في المحلات أقل من 100 م