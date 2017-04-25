أطلقت أمانة منطقة الرياض حملة لمنع المحال التي تقل مساحتها عن 100 متر من بيع الدخان، من أجل رفع مستوى تطبيق الاشتراطات في التموينات والأسواق المركزية على الدخان والتبغ ومشروبات الطاقة، وضمان وضع التحذيرات الصحية في أماكن بارزة.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في الأمانة الدكتور فلاح الدوسري أن الفريق المعني بالحملة زار 2112 محلاً تجارياً، و397 سوقاً مركزياً؛ وتم منع 1612 محلاً من بيع الدخان، لافتاً إلى أن الفريق يعمل حالياً على استكمال زياراته الميدانية.
وأشار إلى أن الحملة بدأت بتوقيع أصحاب المحال على تعهدات تشمل تطبيق لائحة التموينات والأسواق، وآلية بيع الدخان ومشروبات الطاقة وفقاً للاستراتيجية المعدة لذلك.وفق “أخبار 24”.
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