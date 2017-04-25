أعادت أمانة منطقة الرياض نشر مقطع فيديو للتنويه إلى ضوابط بيع مشروبات الطاقة في التموينات والأسواق المركزية، وذلك مع قرب تطبيق نظام الضريبة الانتقائية عليها.
وأشارت من خلال المقطع التوضيحي، الذي نشرته على حسابها على موقع “تويتر”، إلى ضرورة عرض مشروبات الطاقة على رفوف أو ثلاجات خاصة بها داخل المحال، وتركيب لوحة تحذيرية على ثلاجة بيع مشروبات الطاقة، بحيث يكتب فيها النص المدوّن في العبوة، إلى جانب عدم بيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً.
وجددت التأكيد على أن النظام يمنع بيع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف، وذلك في المنشآت الحكومية والتعليمية والصحية، إلى جانب الصالات الرياضية والأندية الرياضية الحكومية والخاصة، إضافة إلى حظره توزيع مشروبات الطاقة مجاناً على المستهلكين.
وطالبت المستهلكين بالإبلاغ فوراً عن أي مخالفات يلاحظونها عن طريق التواصل مع طوارئ الأمانة، بالاتصال على الرقم “940”.
وفق “أخبار 24”.
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