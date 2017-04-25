توفي رجل أمن وأصيب آخر بعد انقلاب الدورية التي كانت تقلهما أمس (الإثنين)، أثناء مباشرتهما بلاغاً في محافظة سميراء في حائل، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
وذكرت مصادر أن الدورية تعرضت لانفجار في إحدى الإطارات، ما أدى لانقلابها وسط المحافظة، مبينة أن رجل الأمن المساعد برتبة عريف قذف خارجها وتوفي على الفور، فيما تعرض قائدها لإصابات متوسطة.
وأضافت المصادر أن الدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر بالمحافظة باشروا كل فيما يخصه، وتم نقل رجل الأمن المصاب إلى المستشفى وتماثل للشفاء، فيما سيصلى على المتوفى اليوم (الثلاثاء).وفق “أخبار 24”.
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