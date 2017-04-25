تداول مغردون على موقع “تويتر”، صورة عفوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يجلس مع عدد من المشايخ والعلماء في الديوان الملكي أمس (الإثنين).
وأظهرت الصورة الملك سلمان وهو يجلس على كرسي وحوله 3 من المشايخ، بعد انتهائهم من صلاة الظهر يوم أمس، حسبما ذكر الشيخ “ناصر القطامي” في حسابه الشخصي بـ”تويتر”.
ولقيت الصورة تداولاً واسعاً وإعجاباً من قبل المغردين؛ حيث اعتبروها دليلاً على تواضع الملك سلمان وقرب القيادة من العلماء والمشايخ.وفق “أخبار 24”.
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