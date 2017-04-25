أحد المصممين المهتمين نشر بتسريبات أخبار الهواتف الذكية صورا لما قد يبدو عليه هاتف “آيفون 8″، المقرر طرحه في الأسواق قريبا.
وأظهرت الصور التي اعتمد فيها المصمم على معلومات ونماذج أولية تسربت مؤخرا، الجهاز من جميع الزوايا، مع وجود كاميرا مزدوجة بشكل عامودي فى الجزء الخلفى.
ويبدو كذلك في الصور تغطية الشاشة لكامل الواجهة الأمامية للجهاز مع وجود زر البصمة بشكل مخفي أسفل الشاشة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج